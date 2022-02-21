​Üniversiteli çiftçilere 100 bin TL hibe

Haber: Ceylan Beykoz

Bu kapsamda meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun olanların uygulayacağı projelere 100.000 TL hibe desteği sağlanacak. uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresinden 28 Şubat’a kadar başvuruların alınacağı programda, gerçekleştirilecek yatırım projelerinin 30 Kasım’a kadar fiziki olarak tamamlanması gerekiyor. Ayrıca başvuracak kişilerin kırsal alanda yaşaması veya yaşamayı taahhüt etmesi de istenen şartlar arasında.

“3 YIL BOYUNCA 600 MİLYON TL, 6000 ALANINDA UZMAN ÇİFTÇİMİZE CAN SUYU OLACAKTIR”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler verildi:

“Meslek yüksekokulları dâhil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere alanları ile ilgili yatırım fırsatı sunan Tarım ve Orman Bakanlığının; Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller başvuru süresi 28 Şubat'ta son buluyor. Başvuru yapmayı düşünen adayların olası mağduriyet yaşamamaları adına başvurularını geçerli süre içerisinde yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda 2022-2024 yılları arasında; Her yıl 2000 proje desteklenecek ve yıllık 200 milyon TL hibe olarak verilecektir. 3 yıl boyunca 600 milyon TL, 6000 alanında uzman çiftçimize can suyu olacaktır.

KIRSAL ALANDA YAŞAYAN/YAŞAMAYI TAAHHÜT EDEN;

Meslek yüksekokulları dâhil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere; tüm illerde kırsal alanda uygulayacağı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara 100.000 TL.'ye kadar hibe desteği verilecektir. Proje başvuruları 14 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvurular değerlendirilirken kadın ve genç başvuru sahiplerine pozitif ayrımcılık yapılarak puan avantajı sağlanacak. Eğitim durumu yüksek olan, kırsal alanda yaşamayı taahhüt eden, projelerine kendi öz sermayelerini katan ve mesleği ile aynı alanda proje uygulayan başvuru sahiplerine daha fazla puan verilerek öncelik tanınacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan projelere 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacaktır.”