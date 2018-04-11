Haber: Semih Baykal

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsünden şehir merkezine ilerlediği sırada iddiaya göre S.S. adlı şahıs yol kenarında otostop çeken Üniversiteli bir kızı aracına aldı. Daha sonra S.S. aracıyla şehir merkezine gitmek yerine Gölköy civarında boş bir alana gitti. Burada iddiaya göre üniversiteli genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Genç kız saldırganın elini ısırarak kurtulmayı başardı. S.S. ise aracının lastiğinin patlaması üzerine olay yerinden yaya şekilde kaçtı. Üniversiteli kız ise emniyete giderek şahıstan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırgan S.S.’nin evine baskın yapıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saldırgan S.S. Adliyeye sevk edildi.

YAKINLARI BASIN MENSUPLARININ ÇEKİM YAPMASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Saldırganın adliyeye gelişi sırada yakınları ise çekim yapmaya çalışan basın mensuplarına engel olmaya çalıştı. İlk önce kameraların çekim yapmasını engelleyen aile bireyleri daha sonra S.S.’nin yanına koşup yüzünü örttü. Diğer aile bireyleri ise o esnada çekim yapamaya çalışan basın mensuplarının önüne geçip kameralarına vurarak, “Çekim yapamazsınız. İzin vermiyoruz” diyerek engel olmaya çalıştı.