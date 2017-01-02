Özel Haber: Kasım Şahin

Bolu Belediyesi’nin kısa bir süre önce başlattığı uygulama sonrası farklı şehirlerde yaşayan öğrenciler ikametgahlarını Bolu’ya aldırdı. Öğrenciler ikametgahlarını aldırmalarına rağmen yeni yılla bu sözün tutulmasını beklerken hayal kırıklığına uğradılar. Yeni yılın ilk haftasında okula gitmek için otobüslerde kartlarını okutan öğrenciler para alındığını görünce Bolu Belediyesi’ne tepki gösterdi. Öğrenciler yaşananların ardından Bolu Belediyesi’nden bu konuda açıklama beklerken “Bizden ikametgahlarımızı buraya aldırmamızı istediler yaptık. Yapmazsak da kartlarımızın iptal olacaktı. Ufakta olsa bir söz verildi fakat Bolu Belediyesi sözünde durmuyor” ifadelerini kullandı.