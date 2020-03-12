Üniversiteliler Bolu’yu terkediyor

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen corona virüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, alınan tedbirleri açıkladı. Corona virüs tedbirleri kapsamında üniversiteler 3 hafta süreyle tatil edildi. Tatil kararının ardından ilimizde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi binlerce üniversiteli otobüs firmalarının bürosuna ve otogara akın etti. Üniversiteliler şehir merkezinde bulunan bürolar önünde uzun kuyruklar oluştururken firmalar talebe yetişmekte zorlandı. Bazı otobüs firmalarının yoğunluğu azaltmak için ek seferler açtığı öğrenildi.