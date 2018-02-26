Kredi Yurtlar Kurumu Gerede Yurt Müdürlüğü öğrencileri Zeytin Dalı Harekâtı’na destek vermek, şehit ve gazilerimizi yâd etmek için Yurt Müdürlüğü'nün bahçesinde destek ve anma programı düzenledi. Programa Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, KYK Bolu İl Müdürü Şerafettin Çilkara, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, KYK Gerede Yurt Müdürü Selami Şen, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ülger, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Çakır, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksek Okulu ve Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu akademisyenleri ve öğrencileri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

KYK yurtlarında kalan öğrenciler Afrin’de görev yapan askerlere moral için anma töreni düzenleyip dua etti. Öğrenciler Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatına desteklerinin sonsuz olduğunu daima devletin yanında durduklarını ifade ettiler.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı konuşmada, “Gençliğimizle ne kadar gurur duysak azdır, vatanını milletini seven nesiller yetiştirmek hepimizin görevidir. Ben bu programı düzenleyen öğrencilerimize ve Yurtkur yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.