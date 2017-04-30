Elbette bana gelen bilgiler çerçevesinde olayın istifasının perde arkasını öğrendim. Geçtiğimiz hafta Bolu’ya gelen YÖK denetçileri yaptıkları incelemeyle rapor hazırlamışlar. Hazırlanan raporla görevden alınacağına kesin gözüyle bakıldığını öğrenen Bay Coşkun, istifayı seçmiş. Her zaman olduğu gibi, ince kıvrak zekayla görevden alınıp kötü duruma düşmek yerine, istifayı seçerek kahraman olmayı denedi!

7 yıldan fazladır oturduğu koltukta verdiği zararların yerine, şirin görüntüyle ayrılmayı seçmesi hangi akla hizmettir!

Üniversitemize inanılmaz şekilde verilen zararın, Tıp Fakültesinde 39 milyon liranın tazmini ve araştırması söz konusu olacak mı?

Üniversitemizden kaçan öğretim üyeleri geri gelecekler mi?

Hakkında açılan mobing olmak üzere, gelecekleriyle oynadığı bilim adamlarının hesabı sorulacak mı?

Bilim yuvasını terörle anılır hale getirirken, içimizi acıtıp üniversitemizi yüksek lise statüsünün bedeli olmayacak mı?

15 Temmuz öncesi yüzlerce akademisyeni üniversiteye sırf oy için dolduran, sonraki hain kalkışmayla iplikleri pazara çıkıp ihraç edilen ve mahkum olanların sebebi olduğunu unutacağımızı mı sanıyor?

Koca üniversitenin rektörünün siyaseten bir yönetici tarafından eylemlerde kovulmasını sindirmiş olabilir! Sırf kendine oy vermeyen birçok akademisyenin hakkında rapor hazırlayıp gelecekleriyle oynamasının vebalini nasıl taşıyacak?

İnanıyorum ki, bilimden uzaklaşan üniversitemiz kısa sürede ayağa kalkacaktır. Pazar günü gittiğim İzzet babamızın eserinde çiçeklerin açtığını, mistik bir havanın varlığıyla karşılaştığımı paylaşmak isterim. Çok iyi biliyorum ki, İzzet Babamız Cuma gününden beri huzur içinde uyuyor.

Verilen bunca zarara, yapılan bunda ihanete ve aymazlığa rağmen umutlu aydınlık yarınların bizi beklediğine inanıyorum.

Üzülüyorum çünkü Bay Coşkun’u bundan sonra hayırseverlerin yaptığı “kavşak” açılışlarında göremeyeceğim! Sıradan yapılan etkinliklerde olmayacak!

En güzeli ise, yeni yapılan rektörlük binasın makamında bilimle, ilimle, sanatla, kültürle, akademik başarılarla dolu olacak birinin oturacak olmasıdır.

Artık sıra aydınlık ülkemin akademisyen ve gençlerindedir. Yerlerde sürünen üniversitemizi hak ettiği yere getirmek için her şeyi yapmalıyız. Öncelikle üniversitemizden koparılan akademisyenlerin dönmesini sağlayarak işe başlamalıyız. Kapanan birimlerin açılmasını sağlayıp, tıp fakültemizi bölgenin çekim merkezi haline döndürmeliyiz.

Çiçekler açan mis kokulu üniversitemiz için el ele, sevgi ve saygıyla aydınlık yarınlara hazır olmalıyız. Yolumuz, yolunuz açık olsun.