Üniversitenin “KRAL” kesilen özel güvenlikçileri!

Haber: Süleyman Kurt

Olay, öğle saatlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Hastanenin girişinin karşısında banklarda oturan özel güvenlikçi, armut ağacından düşen bir kadının takibini yapmak isteyen basın mensuplarını görünce, ambulansın yanına kadar gelerek; “Burada çekim yapamazsınız. İzin almadan çekim olmaz. Buraya girmeniz bile yasak. Polisi çağırıyorum. Buradan hiçbir yere gitmiyorsunuz ve amirim ile polisi bekleyeceksiniz” tehdidinde bulundu. Ardından basın mensuplarından, gazeteci olduklarına dair basın kartı göstermelerini istedi.

BU YETKİYİ KİM VERDİ?

Hangi yetki ve talimatla özel güvenlikçilere böyle bir görev verildiği bilinmezken, güvenlikçilerin acil servis kapısına gelen her ambulansın çevresinde bu şekilde görev yapıp yapmadıkları da merak konusu oldu.

Kral kesilen güvenlikçinin müdahale ettiği sırada gazeteciler ise, acil servis personelinin görevlerini engellemeden işlerini yapmaya devam etti. Olay sonrası, halkın haber alma özgürlüğü adı altında görev yaptıklarını belirten gazeteciler, görevlerinin kralcı bir tutumla engellenmesinin kanun ve yasalara aykırı bir durum olduğunu belirterek, üniversite hastanesindeki yetkililerin biran önce basın yasası ve mevzuatını iyice okuması gerektiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022, 09:38