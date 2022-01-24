Üniversiteye 2 gün ara

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Kent merkezinde kar kalınlığı 70 santimetreyi bulurken, zaman zaman bölgede kar yağışı etkisini gösteriyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına, idari ve akademik personelinde 24 ve 25 Ocak (Pazartesi ve Salı) evden mesai yapacaklarını belirtti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Önemli Duyuru; Devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle Bolu Valiliğimizin aldığı karar uyarınca 24-25 Ocak 2022 Pazartesi ve Salı günleri il genelinde uygulanan tedbirler kapsamında kamu hizmetinin aksatılmasına mahal vermeyecek şekilde; Üniversitemizde çalışan engelli ve hamileler idari izinli, idari ve akademik personeli (acil tıp hizmetleri ve hastane servislerinde görev yapanlar, görev nöbeti tutanlar ve birimlerine özel olarak bildirilenler hariç) mesailerini evden çalışma esasına göre yapacaklardır.”