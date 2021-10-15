Üniversiteye bitki hastanesi kuruluyor

Haber: C. Kutay Aykan

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve proje ekibi katıldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bitki Hastanesi kurulması ve fizibilite çalışmalarına ilişkin protokol metni Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu arasında imzalandı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenmeye değer bulunan proje Üniversitenin Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Kaçar koordinatörlüğünde hazırlanandı. Bu kapsamda kısa süre içinde fizibilite çalışmalarına başlanılacak.

BAİBÜ Bitki Hastanesi Gölköy Kampüsünde Kurulacak

BAİBÜ Bitki Hastanesi Türkiye'de bir üniversite bünyesinde kurulan ilk Bitki Hastanesi ünvanına sahip olacak. Üniversitenin ana yerleşkesi Gölköy'de, Ziraat Fakültesi'nin yanındaki arazide kurulacak ve Bolu başta olmak üzere Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi bölge illerine hizmet verecek Bitki Hastanesi'nde, bitki hastalıklarının teşhisi ve tedavisi yapılacak; bitki zararlıları ve yabancı otlarla mücadele edilerek bölgesel kalkınmaya fayda sağlayacak.