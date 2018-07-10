Haber: Kasım ŞAHİN

Üniversitede çalışan işçilere az yemek götürdüğü iddia edilen Ateş Yemek sahibi Abdurrahman Ateş ile işçiler arasında kavga çıktı. Yeterli yemeğin gelmemesi nedeniyle mağdur olduklarını dile getiren işçilere hareketler eden yemek firması sahibi Abdurrahman Ateş’in bıçaklandığı, oğlu Erdal Ateş’in ise polis tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

Olayın duyulmasıyla birlikte şantiyenin yemekhanesine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, işçiler yemek firmasının sahibi oğluna tepki gösterdiler. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.