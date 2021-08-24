Üniversiteye yeni doktor

Haber: Aysun Beykoz

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalında Uzm. Dr. Yunus Emre Aytekin hasta kabulüne başladı.

“BOLUMUZA HAYIRLI OLSUN”

Hastane tarafından yapılan duyuruda; “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalına Uzm. Dr. Yunus Emre AYTEKİN hasta kabulüne başlamıştır. Bolu’muza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verildi.