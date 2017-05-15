Haber: Kasım ŞAHİN

1950 Yılında Zonguldak’ta doğdu. İlkokulu Şereflikoçhisar’da, ortaokul ve lise’yi Ankara’da bitirdi. 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Çocuk Hastanesinde ihtisasa başladı ve 1979 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Askerlik görevini Sarıkamış Asker Hastanesinde tamamladıktan sonra 1981 yılında memleketi olan Bolu’ya gelerek özel muayenesini açtı.

1976 yılında Ana sınıfı öğretmeni olan eşi Emine ( Kıraç) ile evlendi. Biri Makine Mühendisi ( Tarık ) , diğeri Elektronik Mühendisi ( Taner ) iki oğlu vardır

Mesleğiyle ilgili çeşitli örgütlerde üyelik ve yöneticilikler yaptı, üç ayrı vakıfta mütevelli üye, bunların ikisinde yönetim kurulu üyeliği ve bir kaç dernekte de üyeliği bulunan Kalaycıoğlu, 1995 yılında İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği’ne kabul edildi. 1997 yılından bu yana da Vakfın Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekteydi.