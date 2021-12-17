Ünlü dolandırıcıya 5 yıl hapis

Haber: C. Kutay Aykan

Olay tarihinde Bolu’da Uzman Çavuş olarak görev yapan ve şimdi İstanbul’da görevli olan N.H., Türkiye çapında satılık ev vaadi ile yüzlerce kişiyi dolandıran, özellikle Kahramanmaraş ilinde yaptığı dolandırıcılıklarla tanınan S.İ.’nin kurbanı oldu. Uzman Çavuş N.H.’nin imzaladığı 20 bin liralık senedi 20 bin Euro’ya çeviren S.İ. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Nitelikli dolandırıcılık ve Resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla yargılanması davası sonuçlandı.

Mağdur sıfatıyla duruşmaya katılan Uzman Çavuş N.H., başından geçenleri şöyle anlattı; “Olay 2019 yılında meydana geldi. Kendisi Kahramanmaraş’ta oturan bir müteahhit. Bir dost vasıtasıyla tanıştım ve 200 bin lira karşılığında kendisinden Yalova Çiftlikköy’den bir daireyi inşaat halindeyken almak üzere anlaştım. Nakit olarak 180 bin lira verdim. Kalan 20 bin lira karşılığı senet yaptık. Ne var ki aylar sonra karşıma senet 20 bin Euro olarak çıktı. Birde utanmadan beni Bolu İcra Dairesine vererek icra işlemi başlattı. İnşaatı bile zamanında yapamadı. Öğrendiğim kadarıyla bir çok şehirde böyle dolandırıcılık işine karışmış. Hatta Kahramanmaraş ilinde yüzlerce kişiyi aynı yöntemle dolandırmış ve aleyhine günlerce eylemler yapılmıştır. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Dolancılık suçlamasıyla yargılanan ve kendisini müteahhit olarak tanıtan S.İ. daha önce Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yaptığı savunmasında; “Yapılan senet N.H. ile aramızda düzenlenmiştir. Bu senedin satılan daire ile hiçbir alakası yoktur. Kendisinin bana şahsi borcu vardı, o nedenle senet yapıldı, Ödemeyince de icraya verdim. Elden verdiğim para karşılığı olan senettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.

Senet üzerinde Ankara Polis Kriminal Laboratuarı Müdürlüğünde yapılan incelemede, senet üzerinde tahrifat yapıldığı raporunun üzerine, duruşmaya katılmayan N.H. hakkında yokluğunda karar verildi.

Sanık S. İ. Bolu 1. Ağır Mahkemesi tarafından Nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezası, Resmi evrakta sahtecilik suçundan 2 yıl 1 ay hapis olmak üzere toplamda 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, 2 bin lira adli para cezasını 4 eşit taktirde ödenmemesi halinde veya aylık taksiti geciktirmesi halinde cezaevine gireceği de bildirildi. Edinilen bilgiye göre S.İ. hakkında 300 adet dolandırıcılık suçundan dosyası bulunduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021, 10:53