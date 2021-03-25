Ünlü futbolcu, Kartalkaya’daydı

Haber: Aysun Beykoz

Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort Otel’de konaklayan aile iki gün boyunca dinlendi. Geçen hafta Galatasaray’ın Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-3’lük mağlubiyet sonucunda ünlü futbolcunun moralinin bozuk olduğu ise gözlerden kaçmadı. Birçok ünlünün kış aylarında tercih ettiği ilimizin dünyaca ünlü kayak Merkezi Kartalkaya’da kış sezonu 15 gün içinde kapanacak. 11 Nisan Pazar Günü kapanış şöleni düzenlenecek kış sporları ve kayak merkezinde bu yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlandı.

Pandemiye rağmen Kartalkaya’nın bu yıl ziyaretçi rekoru kırması ise toplumun bazı kesimlerinden yoğun eleştiri aldı.