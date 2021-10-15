Ünlü Gazeteci büyük tehlike atlattı

Ankara-İstanbul yolunda bir tırdan kopan tekerlek, Hande Fırat’ın aracına çarptı. Büyük hasar alan aracın içinde Hande Fırat’ın yanı sıra eşi Murat Özvardar, koruma görevlisi ile şoförünün bulunduğu öğrenildi. Kazada hiç kimse yara almadan kurtuldu.