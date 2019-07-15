Ünlü ilahiyatçılar yayla bayramında

Haber: BMA

Geçtiğimiz hafta sonu Bıyıklar -Muslar Yaylası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Geleneksel Bıyıklar Yayla Bayramı düzenlendi. Düzenlenen yayla bayramına Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, Mutafa Akgül, Mehmet Ali Sarı, Celal Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Belediye Başkanı Kavak konuşmasında,"Bayram vesilesiyle hemşerilerimiz ile biraraya gelerek hasbihal ettik. Birbirinden kıymetli Sayın Ömer Döngeloğlu, Sayın Mustafa Akgül, Sayın Mehmet Ali Sarı ve Sayın Celal Yılmaz hocalarımızın sohbetlerinden, dualarından istifade ettik. Ağızlarına, yüreklerine sağlık. Geleneksel Bıyıklar Yayla Bayramında bizleri misafir eden ve hazırlanmasında emeği geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Allah hayırlarınızı dualarınızı kabul eylesin” ifadelerini kullandı.