Ünlü isimler Gerede’ye geliyor

Haber: C. Kutay Aykan

Daha önce Gerede Belediyesi tarafından bir çok etkinlik yapılmıştı ve bu etkinlikler ilçe halkı tarafından büyük ilgi görmüştü. İstanbul Meydan Sahnesi’nin düzenleyeceği ve girişlerin ücretsiz olduğu ‘’Çok Komiksiniz’’ isimli tiyatro gösterisine de aynı ilginin olması bekleniyor. Tiyatroda; Seksenler dizisi ve bir çok yapımda yer alan Faruk Sofuoğlu, Doksanlar dizisi başta olmak üzere bir çok dizi, sinema ve tiyatro sahnesinde yer alan Deniz Oral, Burçak Kabadayı ve Müge Karataşlı izleyici ile buluşacak.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “ Her yıl olduğu gibi bu yılda Kültür faaliyetleri kapsamında bir çok etkinliğimiz vatandaşlarımız ile buluşacak. Özellikle pandemi döneminde her yerde olduğu gibi bizde organizasyonlar gerçekleştiremedik. Yarın akşam 20.30’da Melih Gökçek Kültür Merkezimizde ünlü isimlerin sahne alacağı ‘’Çok Komiksiniz’’ isimli tiyatro gösterisine tüm hemşehrilerimi, davet ediyorum. Yıl içerisinde bu ve buna benzer etkinliklerimiz devam edecek. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum” dedi.