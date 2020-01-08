Ünlü isimler Kartalkaya’da

Haber: Aysun Beykoz

Azize dizisinin yayından kaldırılmasından sonra Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile birlikte soluğu Kartalkaya'da aldı. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi Hande Erçel yılbaşında çalıştıkları için yılbaşından sonraki ilk hafta sonu biraz da olsa yorgunluklarını atmak için Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden tatil için Bolu Kartalkaya'ya geldi. Board tutkunluğuyla bilinen ünlü şarkıcı Dalkılıç; board yaparken, Hande Erçel'de; sevgilisine kayak yaparak eşlik etti. Ünlü çift gün boyu kayarak dağın ve eşsiz manzaranın tadını çıkarttılar.

MERVE ÖZBEY VE NİŞANLISI DA KARTALKAYA’DAYDI

Şarkıcı Merve Özbey ve nişanlısı Kenan Koçak da hafta sonu tatili için Bolu Kartalkaya’ya gelen ünlü isimler arasındaydılar. Yeni bir albümü hazırlandığını söyleyen Özbey ve nişanlısı Kenan Koçak hafta sonunu Kartalkaya’da dinlenerek geçirdiler.

SEREN SERENGİL’DE KARTALKAYA’YI TERCİH ETTİ

Şarkıcı Seren Serengil de hafta sonu tatili için Kartalkaya’yı tercih etti. Yakın dostlarıyla birlikte Kartalkaya'ya gelen şarkıcı, güzel havanın tadını çıkarttı, gün içinde bol bol kayak yapan Serengil, "Çocukluğumdan bu yana kayak yapmayı sevmişimdir. Kış sezonunda her fırsatta kayak yaparım" dedi. Seren Serengil bu kış sezonunda Kartalkaya'nın maskotu haline gelen Husky cinsi köpeklerle de fotoğraf çektirmeyi ihmal ettirmedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2020, 13:00