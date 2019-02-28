Ünlü müteahhitte ceza yağdı

Haber: Kasım ŞAHİN

Var olmayan daireleri var gibi gösterip, müşterilerine satarak, vatandaşların parası alıp, vaat ettiği daireleri teslim etmemek suçundan hakkında dava açılacağını öğrendikten sonra Bulgaristan’ın Sofya kendine kaçan ve yıllar sonra İnterpol’e yapılan talep sonrası yakalanarak Türkiye ye teslim edilen müteahhit Mehmet Ali Kabataş ile babası Emrullah Kabataş’ın 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davası sonuçlandı.

Mahkeme heyeti Emrullah Kabataş’ın beraatine karar verirken, ünlü müteahhit Mehmet Ali Kabataş’ın iki kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına ve her iki mağdur içinde toplam 40 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.