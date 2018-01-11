HABER:Aysun Beykoz

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Polat Alemdar” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, Bolu’da yatırım yapmayı düşünüyor. Gerede ilçesinde farklı sektörlerde yatırımları bulunan ‘Polat Alemdar’ lakaplı oyuncu, Bolu’da yeni yapmayı planladığı yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Çarşamba günü gerçekleşen ziyarette ünlü oyuncu Şaşmaz, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından karşılandı.

Şaşmaz daha sonra başkanlık makamına geçerek, ziyaretçi defterini imzaladı, ardından Belediye Başkanı Alaadin Yılmaz’la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede oyuncu Necati Şaşmaz, Bolu’ya yeni bir yatırım yapmayı düşündüğünü Belediye Başkanı Yılmaz’la paylaştı. Bolu’nun turizm, sağlık, spor ve üniversite şehri olacağını ünlü oyuncuya ileten Başkan Yılmaz da tüm yatırımcılara şehrin ve Boluluların menfaatleri doğrultusunda her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz oyuncu Necati Şaşmaz’a plaket takdim ederek, yöresel ürünler sepeti armağan etti. Sevenlerinin fotoğraf taleplerini geri çevirmeyen ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren oyuncu Necati Şaşmaz, daha sonra Bolu Belediyesi’nden ayrıldı.