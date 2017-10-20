Haber: Kasım ŞAHİN



Ustaoğlu’nun yazarlığını yaptığı 23 kişilik bir ekip tarafından seslendirilen ve Türkiye’de hem basılı hem sesli olarak yayınlanan ilk kitap Unvanını taşıyan ve geliri ZİCEV tarafından zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitiminde kullanılan “Hey! Biz de Buradayız” isimli kitaba ünlü oyuncu Doğa Rutkay da destek verdi.

Ünlü Oyuncu, Ustaoğlu’nun kitabını eline alarak İnstegram hesabında Onur Ustaoğlu‘naböyle bir kitap hazırladığı teşekkür ederek; “Bundan sonra Bende Hey! Biz de Buradayız diyenler arasındayım. Onur Ne zaman bana ihtiyaç duyarsan yardıma hazırım. Beni Hey! Biz de Buradayız Ailesine kattığınız için teşekkürler” dedi. Bu açıklamalar Doğa Rutkay ve Onur Ustaoğlu Hayranları tarafından beğeniyle karşılandı

Bunun Üstüne Gazetemizin Başarılı yazarı Onur Ustaoğlu da İnstegram Hesabından Ünlü oyuncunun videosunu paylaşarak “İlgine çok teşekkür ederim. Sevgili Doğa Rutkay seninle sesimiz daha güçlü olacak” Mesajını paylaştı veherkesi bu özel kitabı alarak “HEY! BİZ DE BURADAYIZ” demeye davet etti.