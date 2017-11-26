HABER: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı geçtiğimiz gün makamında ziyaret eden Pasific Film Yapım şirketi, Ocak ayında çekimleri başlayacak yeni filminin hemen öncesinde, oyuncularının motivasyonunu artırmak amacıyla ve doğa kampı yapmak için ilimiz Gerede ilçesine geldi.

Geçtiğimiz günlerde ilçemizde konaklayan yapımcı, yönetmen ve oyuncular ilk etapta Gerede Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Belediye Başkan Vekili İsmail Çetin, Halkla İlişkiler Müdürü Baki Sungur, oyuncu Zerrin Epikmen, Pınar Uslu ve yapımcı yönetmen Tayfun Öztürk katıldı. Toplantının ertesi günü ise Gerede Belediyesi görevlilerinin mihmandarlığında Gerede’nin tarihi ve turistik yerlerini keşfetmek amacıyla ilçe gezisi yapan Pasific Film Yapım şirketi, tüm teknolojik araçların kullanımın yasaklandığı kampın genel amacının oyuncuların rollerine konsantre olmaları ve tüm ekibin birbiriyle kaynaşarak filmin genel enerjisinin yükseltilmesi olarak belirtti.

Ünlü oyuncuların da katılımları ile gerçeklen doğa kampını organize eden yapım şirketi, teknolojinin hayatımıza olan etkisi ile alakalı olarak bir farkındalık yaratmayı ve alternatif bir doğa hayatının da var olduğu gerçeğini tekrar hatırlatmayı hedefledi. Keyifli programlarla oyuncular rollerine odaklanırken, yapımcı yönetmen Tayfun Öztürk de filmin çekim mekânları ile ilgili olarak bölgede çeşitli keşifler yaptı.