HABER: ESRA ÖZTÜRK

26-27 Kasım tarihlerinde ilçemizde konaklayacak olan yapımcı, yönetmen ve oyuncular İlk etapta 26 Kasım Cumartesi akşamı saat:20.15’te Gerede Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıya Belediye Başkan Vekiliİsmail Çetin, Halkla İlişkiler Müdürü Baki Sungur,oyuncu Zerrin Epikmen, Pınar Uslu ve yapımcı yönetmen Tayfun Öztürk katılacak.

27 Kasım Pazar günü ise Gerede Belediyesi görevlilerinin mihmandarlığında Gerede'nin tarihi ve turistik yerlerini keşfetmek amacıyla İlçe gezisi yapılacak.

Pasific Film Yapım şirketi tarafından tüm teknolojik (telefon, bilgisayar, tablet, elektrik, internet vs.) araçların kullanımın yasaklandığı bu kampın genel amacı;oyuncuların rollerine konsantre olmaları ve tüm ekibin birbiriyle kaynaşarak filmin genel enerjisinin yükseltilmesi olarak belirlendi.

Ünlü oyuncuların da katılımları ile gerçekleşecek olan bu kampı organize eden yapım şirketi; teknolojinin hayatımıza olan etkisi ile alakalı olarak bir farkındalık yaratmayı ve alternatif bir doğa hayatının da var olduğu gerçeğini tekrar hatırlatmayı hedefliyor.

Keyifli programlarla oyuncular rollerine odaklanırken, yapımcı yönetmen

Tayfun Öztürk de filmin çekim mekânları ile ilgili olarak bölgede çeşitli keşifler yapacak.