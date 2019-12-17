Ünlü popçu Bolu’da

Haber: C. Kutay AYKAN

Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinin başında yer alan Kartalya’da kayak sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü sanatçılar da bu güzelim kış turizminin nimetlerinden faydalanmaya başladılar. Sezonun açılmasıyla birlikte ilk ünlü olma adayına da sahip olan ünlü pop sanatçısı Aleyna Tilki’i kısa süreli de olsa, kayak ve tatil yapma imkanını Kartalkaya’da buldu.

Türkiye'nin kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya, yeni kış sezonunu açtı. Genç popçu Aleyna Tilki de dağın en prestijli otellerinde misafir olarak yerini almış oldu. Arkadaşlarıyla birlikte dağa gilen güzel popçu, kayak yapmaktansa kış safari gezilerine katılarak dağın eşsiz manzarası ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkartmayı tercih etti. Tilki, "Kartalkaya’ya ilk kez geldim, gerçekten hayran kaldım. Kış bitmeden kesinlikle tekrar gelmek istiyorum" dedi.