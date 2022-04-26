Ünlü programın çalışana 3 yıl hapis

Haber: C. Kutay Aykan

Sosyal paylaşım sitesinden vatandaşlara kolay kredi verecekleri beyan ederek ilan veren F.E. ile S.S. Bolulu vatandaş B.T.nin hesap bilgilerini ele geçirdikten sonra hesabından 3 in 950 lira çekerek dolandırdılar. B.T. kendilerini dolandıran 2 sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek; “Sosyal paylaşım sitesinden kolay kredi ilanını gördüm ve müracaatta bulundum. Banka şubesinden bana geri bildirim geldi. Bende kabul ettim ve banka hesap bilgilerimi sisteme girdim. Ben 65 bin lira kredi talep etmiştim. Karşımdaki kişi 16 bin lira borçlardan düşeceğiz ve 49 bin lira kredi vereceğiz diyerek benden 3 bin 950 lira para talep ettiler, bende kabul ettim. Aradan zaman geçti ne kredi alabildim, ne de yatırdığım parayı geri alabildim. Şikayetçiyim” dedi.

Tutuksuz olarak yargılanan F.E. üzerine atılı suçlamayı kabul etmezken, diğer tutuksuz sanıkS.S. ise gerçek suçlunun arkadaşı F.E. olduğunu açıklayarak; “Benim böyle kötü işlerle alakam olmaz. Ben Yaparsın Aşkım programına her hafta seyirci olarak giderim, buradan da seyircilik ücreti alırım. F.E. ile bu sette çalıştık. Programın çalışan elamanıydı. Sürekli olarak iddia oynadığı söyleyip beni de bu yola sokmaya çalıştı. Ama ben kabul etmedim. Bir gün sette yanına gelip, kendisine para havalesi geleceğini söyleyip hesap numaramı ve bilgileri istedi. Kendisine inanarak bilgileri verdim. Meğerse insanları dolandırıyormuş” diyerek kendisini savundu.

Mahkeme heyeti F.E. suçlu bularak 3 yıl 4 ay hapis cezasına, 6 bin 580 lirada adli para cezasına çarptırırken, S.S.’nin ise beraatine karar verdi.