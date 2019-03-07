Ünlü Psikolog Final’in konuğu oldu

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Final Lisesi, velilere yönelik gerçekleştirdiği eğitim seminerlerine geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikle sürdürdü. Final Eğitim Kurumları Eğitim Danışmanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, ‘Anne-Baba Olmak’ konulu semineriyle veliler ile buluştu. Düzenlenen seminere Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, Final Lisesi Kurucu Müdür’ü Fatih Karataş, Final Lisesi öğretmenleri ve Okul Aile Birliği Üyeleri’nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Cüceloğlu, salonu doldurup semineri sahneden ve lobiden dinleyen velilere hitaben, “Çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel öğüt, ‘elinden gelenin en iyisini yaptığından emin ol ve bunu yaparken yeterince gayretli ve hevesli miydin diye kendine sor’ olmalı” dedi.

Psikolog Yazar Doğan Cüceoloğlu ayrıca, anne baba olmak ve çocukla iletişimi üzerine katılımcılara kendi yaşamından örnekler vererek tavsiyelerde bulundu. Seminerin sonunda Bolu Valisi Ahmet Ümit, katkılarından dolayı Psikolog Yazar Doğan Cüceoloğlu’na hediye takdim etti.