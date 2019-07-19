Ünlü sanatçılar bu festivalde

Haber: Aysun Beykoz

Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali’ne sayılı günler kaldı. Mengen Belediyesi tarafından tüm hızıyla çalışmaları yapılan festival 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. 3 Ağustos Cumartesi günü saat 11:00’de yapılacak kortej yürüyüşü ile start verilecek festivalde aşçılar ve bayanlar yemek yarışmasında kıyasıya yarışacak. İlk günün sonunda ise ünlü sanatçı Ziynet Sali Mengen halkı ve tüm davetlileri şarkılarıyla coşturacak. İkinci gün ise ilçe halkı ve aşçıların katılımı ile festival alanında yapılacak olan kahvaltının ardından tüm gün halk oyunları ve diğer etkinlikler sürecek. Günün sonunda ise Onur Akın sahne alarak festivale renk katacak.

“Tüm hemşerilerimiz davetli”

Festival öncesi açıklamalarda bulunan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, “3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Aşçıların Büyük Buluşmasıyla gerçekleştirilecek olan 34. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalimizde tüm hemşerilerimizi, tüm aşçı federasyon ve derneklerimizi, festivale katılım sağlayacak olan bütün misafirlerimizi Mengen’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.