Ünlü sanatçılar yılbaşında sahne alacak

Haber: S. Özge Yücel

Doğası, kayak pistleri, gölleri ve ormanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin her mevsim cazibe noktası Bolu, bu yılbaşında da çok sayıda tatilciyi ağırlayacak.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi, Abant Tabiat Parkı ve kent merkezindeki oteller, yeni yıla eğlenerek girecek tatilciler için hazırlıklarını tamamladı. Otellerde yılbaşı öncesi rezervasyonların artmasıyla doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

Yılbaşında tam kapasiteyle hizmet vermesi beklenen oteller, yeni yıla Bolu'da "merhaba" diyecek tatilciler için çeşitli programlar hazırladı. Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy, Kutsi ve Gökhan Sezen gibi çok sayıda sanatçı otellerde sahne alacak. Sanatçıların birbirinden güzel şarkılarıyla eğlenecek misafirler, çeşitli etkinliklerle "2022"nin gelişini kutlayacak.

Kartalkaya'da yeni yıla gece kayağı yaparak girecekler

Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekânları arasında yer alan Kartalkaya, 2 bin yatak kapasiteli 5 oteliyle yılbaşında hizmet verecek. Yaklaşık 2 bin 200 metre rakıma sahip Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı merkezde kayak sezonu 17 Aralık'ta açıldı.

Burada eğlence programlarının yanı sıra gece kayağı yapma imkânı da bulacak tatilciler, hem otelde hem de karda keyifli vakit geçirecek.