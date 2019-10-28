Ünlü sanatçıların eserleri duvarları süslüyor

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi İlknur Karageyik danışmanlığında gönüllü olarak çalışan GÜSAT üyesi öğrencileri, trafo merkezinin dış duvarlarına, Muhittin Köroğlu’nun 4 karikatür çalışmasını duvar resmi olarak uyguladılar. Devam eden çalışmaları; BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Prof. Dr. Mustafa Yaman ile akademisyenler yerinde izlediler ve öğrencilere kolaylıklar dilediler.

“Şimdi Çevre Zamanı” temasıyla açtığı pek çok sergide, çevre sorunlarına dikkat çeken Muhittin Köroğlu’nun izniyle gerçekleştirilen çalışmada, ünlü karikatüristin Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından seçilen 4 ünlü eseri kullanıldı.

İlk çalışma, 18 Ekim Cuma günü, 30 öğrenci tarafından gerçekleştirilirken ikinci çalışmada ise 20 öğrenci, trafo merkezinde gerçekleştirdikleri duvar resmi çalışmasını başarıyla tamamladılar. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy kampüsündeki benzeri binalarda, duvar resmi uygulama çalışmasının devam etmesi planlanıyor.