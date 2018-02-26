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Yıllardır bel ağrısı çeken Geredeli ünlü şarkıcı Ramazan Çelik, rutin kontrolleri için Özel Fatma Hatun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yüksel Navruz’a gelerek belindeki fıtıkların son durumu hakkında bilgi aldı. Belindeki fıtıklarının ameliyat seviyesinde olmadığını öğrenen ünlü şarkıcıya doktoru kilosunu kontrol altında tuttuğu ve işi gereği dans etmesinin bir çeşit spor olması nedeniyle bel fıtığının ilerlemediği bilgisini verdi.

Ünlü şarkıcı Ramazan Çelik’in muayenesinden sonra bel fıtığında yanlış bilinenleri anlatan ve yataktan kalkmak, lavaboya eğilmek, ağır kaldırmak gibi bir takım eylemlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi veren Op. Dr. Yüksel Navruz hastalıkla ilgili doğru ve yanlış bilinen bilgileri aktardı;

Yanlış: Sert yerde yatmak bel ağrılarını giderir. Bel fıtığı oluşunca mutlaka ya yerde yatmalı ya da yatağın altına tahta koyup öyle yatmalı.

Doğru: Sert yerde yatmak sırt ve bel kaslarının tutulmasına neden olduğu için yarar yerine zarar getirir. İyi bir ortopedik yatakta yatmak en iyisidir.

Yanlış: Mutlaka sırtüstü yatılmalıdır.

Doğru: Hastanın en rahat ettiği pozisyon en iyisidir. Hastalar genellikle yan yatıp bacaklarını karınlarına doğru çektiklerinde daha rahat ederler çünkü bu pozisyonda yatarken omurların arası açılacağından, bacak sinirlerine olan baskı azalır. Eğer hasta sırtüstü yatmak isterse, bacaklarının altına bir yastık koyması daha uygun olur.

Yanlış: Tuvalet ihtiyacı dışında kalkmadan 20-25 gün kesin yatak istirahati yapılmalıdır.

Doğru: Üç gün yatak istirahati yeterlidir. Eğer hasta rahatlamazsa, bir sonraki tedavi aşamasına geçilmelidir. Uzun süre yatmak hastada depresyona yol açabilir ki; depresyonun tedavisi bel fıtığının tedavisinden daha zordur.

Yanlış: Yürüyüşten, merdiven çıkıp inmekten kaçınmalı, daha çok oturmak tercih edilmelidir.

Doğru: Oturmak bele binen yükü artırır, 15-20 yirmi dakikadan fazla sürekli oturulmamalı, sık sık vücudun pozisyonu değiştirilmelidir.

Yanlış: Sürekli korse takmak beli toparlar, bele binen yükü azaltır.

Doğru: Omurga kırıkları ve kaymaları dışında sürekli korse takmak zararlıdır, beldeki kasların zayıflamasına yol açar.

Yanlış: Bel çektirme ile bel fıtığı geri gider, hasta rahatlar.

Doğru: Bel çektirme sadece omurların arka uzantılarının birbirleri arasında yaptıkları eklemlerdeki kaymalarda faydalıdır. İleri derecede bel fıtığı olan kişilere yapıldığında fıtığın kopmasına ve hasta için felç tehlikesinin ortaya çıkmasına sebep olur.

Yanlış: Bele balık bağlama, bardak çekme, masaj gibi alternatif yöntemler fıtığı yerine sokar.

Doğru: Bu gibi alternatif yöntemler sadece beldeki kan dolaşımını artırır. Böylece beldeki kaslar gevşer, hastada geçici rahatlama olur, fıtık üzerine bir etkisi olmaz.

Yanlış: Bele iğne yapılması bel fıtığını yok eder.

Doğru: Bele iğne yapılması hastanın ağrılarını geçici olarak yok eder, tamamen geçirmez. Yapılacak kortizonun birçok yan etkisi olduğu unutulmamalıdır.

Yanlış: Bel fıtığı ameliyatı çok risklidir, hastaların çoğu ya sakat kalır ya da kısıtlı bir yaşam sürdürmek zorunda kalır.

Doğru: Mikrocerrahi ile ve iyi bir beyin cerrahı tarafından yapılan bel fıtığı ameliyatlarının sakat kalma, felç olma gibi bir risk çok düşüktür. Ameliyat, hastanın daha rahat hareket edebilmesi için yapılır, onun hareketlerini kısıtlamak için değil.

Yanlış: Bel fıtığı ameliyatlarında hasta mutlaka narkoz almak zorundadır.

Doğru: Artık epidural anestezi ile hasta uyumadan da ameliyat yapılabilmekte, hastalar ameliyat sırasında sohbet edebilmekte, ayaklarını oynatabilmektedir. Bu yöntem sayesinde ameliyat sonrası uyanamama, bulantı, kusma gibi sorunlar oluşmamaktadır. Hasta ayağını oynatabildiği için ameliyat sırasında güç kontrolü de yapılabilmektedir.

Yanlış: Bel fıtığı ameliyatından sonra cinsel güç azalır. Zaten ameliyattan sonra en az üç ay cinsel perhiz uygulanmalıdır.

Doğru: Bel fıtığının varlığı cinsel gücü azaltır, onun ameliyatla alınması zamanla kaybolanları geri döndürür. Ameliyat sonrası cinsel perhiz ise sadece 10 günlüktür.

Yanlış: Ameliyat sonrası futbol, kayak, tenis gibi sporlar bir daha yapılamaz, denize girilemez.

Doğru: Ameliyattan bir hafta sonra deniz ve havuz tedavi için yararlı girişimlerdir. Yürüyüş ve yüzme hastanın normal yaşama dönmesini hızlandırır. Zıplama gerektiren sporlar iyileşmeyi geciktirdiği için iki ay süreyle yasaklanır, sonra spor öncesinde iyice ısınmak kaydıyla serbest bırakılır.

Yanlış: Sadece bel ağrısı belirtisi olan bel fıtığında da ameliyat olunmalıdır.

Doğru: Bel fıtıklarının yüzde 90’ı ameliyatsız iyi edilebilmektedir. Sadece bel ağrısı için ameliyat yapılamaz.





