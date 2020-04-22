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Ünlü tiyatrocular Gerede’ye selam söyledi

Ünlü tiyatro oyuncuları Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral, çektikleri birer video ile ilimiz Gerede ilçesine “Evde Kal” mesajı yolladılar.

Ünlü tiyatrocular Gerede’ye selam söyledi

Haber: N. Halid Altundal

TRT’de yayınlanan sevilen dizi Seksenler’in oyuncularından Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral Gerede’ye selam yolladılar. Ünlü tiyatro oyuncuları Sofuoğlu ve Oral çektikleri videolarda Gerede halkına “Evde Kal” çağrısında bulundular. Videoları paylaşan Belediye Başkanı Mustafa Allar ise, “Ünlü tiyatro oyuncuları aynı zamanda TRT'de severek izlediğimiz Seksenler dizisinin Kasap Bahtiyarı Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral'ın Gerede'ye selamları var. Kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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