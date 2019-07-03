Ünlü tiyatrocuların Bolu tartışması

Haber: Aysun Beykoz

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi işçiler Bolu Belediyesi’nde işçilerin işten çıkarılmalarının ardından Bolu’dan Ankara’ya “Emek ve Adalet Yürüyüşü” başlattı. Ünlü tiyatrocu Ahmet Yenilmez de yürüyüşün 20 Haziran Perşembe günü gerçekleşen etabında yürüyüşe katıldı. Yenilmez yürüyüş videosunu sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Bol Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı etiketleyerek, “gör destek ver #Türkiye bu yürüyüş #adalet diye yürüyen, adaletsizce işinden aşından olan Hak İş Konfederasyonu işçilerinin #adalet yürüyüşü!” ifadeleriyle paylaştı.

“ATM YANDAŞLARI İÇİN DESTEK İSTİYOR”

Yenilmez’in bu paylaşımına ünlü tiyatrocu Bahtiyar Engin’den cevap geldi. Engin Yenilmez’e cevap olarak,” Ben o zaman da, adâlet bir gün herkese lâzım olur demiştim. Şehir Tiyatrolarında gencecik insanlar (20 kişi) işten atıldığında gıkı çkmayanlar, Bolu’nun ATM yandaşları için destek istiyor. Destekliyorum! Çünkü, ADÂLET HEPİMİZE LÂZIM” paylaşımında bulundu.

Engin’in cevabı üzerine Yenilmez ile Engin arasında karşılıklı atışma başladı. Yenilmez, Engin’in çıkışına, “Yoksa kanserli eşi terk etmiş bacı mı ATM işçisi?” diyerek cevap verdi.

Ünlü tiyatrocular Ahmet Yenilmez ile Bahtiyar Engin arasındaki diyalog daha sonra şu şekilde devam etti:

B.Engin: Hangisini kastettiğimize bağlı. Elbette aralarında gerçek mağdur var. Şehir Tiyatrolarının yüzlerce personelinin tamamı cezalandırılıyor 2013ten beri. Hiç mi masum yok aralarında.

A.Yenilmez: Madem buna inanıyordun o zaman istifa edecektin!

B. Engin: Mücadele etme, istifa et, kalanlar at oynatsın diyorsun yani? Beni tanırsın, batan gemileri ilk terkeden fare önerisi bana göre değil.

A. Yenilmez: Yapma be Bahtiyar(!) Bana bari yapma! Şehir Tiyatrosu’ndan ilişiği kesilenle bu garibanların aynı olmadığını sen de ben de çok iyi biliyoruz! Ara @halktvcomtr’ yi bu konuyu seninle orada tartışalım mı?

B. Engin: İyi fikir aslında ama benim tv kanallarıyla hiç tanıdıklığım yok mâalesef.

A. Yenilmez: (!)

B.Engin: Ben kimsenin ilişiği kesilmesin isterim. Ama işe girerken liyakate, ihtiyaç olunan vasfa göre işe alınmak kaydıyla. Benim için ekmeğinden edilen insanın sağcısı solcusu yandaşı muhalefeti yoktur. Yazıktır, günahtır.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 11:26