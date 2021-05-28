 Ünlü yazar ile keyifli söyleşi

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Bolu’dan 30, Ankara’dan 1 olmak üzere biri yabancı asıllı 32 öğretmenden oluşan, 20 okulun katıldığı e-Twinning Oyunlardan Bir Dünya Projesi kapsamında Mayıs ayı uzman kişi söyleşisi 26 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı İlkokulu Öğretmeni Sibel Aliş Seyithanoğlu ve Behiye Baysal İlkokulu Müdür Yardımcısı Eda Akdaş’ın yaptığı çevrimiçi söyleşinin bu ayki konuğu ünlü çocuk kitap yazarı Ayşegül Dede oldu.

Söyleşiye Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Yeşil, e-Twinning Bolu İl Koordinatörü Ferda Kök, proje kapsamında yer alan okullar ve farklı okullardan da öğretmenler ile idareciler katıldılar. Masalların çocuklar üzerindeki etkileri, masal anlatmanın püf noktaları, çocuklarla kurduğumuz iletişimde kullanmamız gereken dil konuları üzerine çok keyifli bir söyleşi gerçekleşti. Ayrıca yazar Ayşegül Dede kendi yazdığı kitapların içeriği ve çocuklara kazandıracağı davranışlar hakkında da katılımcılara bilgiler verdi.

AYŞEGÜL DEDE KİMDİR?

1981 İstanbul doğumlu olan Ayşegül Dede, Konya Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü “Masallarda Sembol Dilinin Görüntüleri” üzerine hazırladığı teziyle bitirdi. 2001 yılından beri masalların eğitim, edebiyat, sahne sanatları ve iletişim alanlarına etkisi ve varoluşu üzerine araştırmalar yapıyor. Ağustos 2012’de kardeşi Betül Dede ile beraber İstanbul Etiler’de “Kidsnook Masal Akademisi”ni kurdu ve bu çatı altında masallara dair eğitim ve atölye çalışmalarına devam etti. Kendisi çalıştığı alan olan masalları, “edebiyatın gizemli arka bahçesi” olarak tanımlamaktadır. Ayrıca Kidsnook olarak sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktadırlar. 2021 Dilek çocukları için 20 sessiz hikaye kitabını ünlü isimler seslendirmiştir. Ayşegül Dede 4 kardeş ablası, 2 çocuk annesi, 2 kedi sahibidir.