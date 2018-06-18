Haber: Semih Baykal

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala aralarında Tilbe Saran, Gülriz Sururi, Ayşen Gruda, Berna Laçin, Mert Fırat, Şevket Çoruh ve Fırat Danış’ın da yer aldığı birçok oyuncu, “Gündüz sandık başına, akşam sandık peşine” sloganıyla, seçmenlere oy kullanma ve müşahit olma çağrısı yaptı. Hazırlanan video, #sandıkpeşine etiketiyle sosyal medyada paylaşıldı. “Gündüz sandık başına, akşam sandık peşine” sloganıyla, seçmenlere oy kullanma ve müşahit olma çağrısı yapılan videoda, “Seçimde sandık başına akşam halay başına” denildi.