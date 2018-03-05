Yaşamın boyunca ailenden sonra hep Bolu dedin ve Bolu halkı için çalıştın. Hayata gözlerini yumduğundan itibaren kurduğun vakıfla Bolu halkına ve Bolu’ya hizmetlerini yeğenin Ahmet Baysal’la sürdürdün. Adını Bolu’ya altın harflerle yazdırdın. Ölümünün 18. Yılında seni bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyoruz İzzet Baba.

Bu güne kadar Bolu ve Bolu halkı seni hiç mi hiç unutmadı ve unutmayacakta. Mekanın Cennet olsun. Senin eserlerin ve açtığın okullarda geleceğin teminatı olan gençler yetişmekte, yetişmeye de devam edecek. Nurlar içinde uyu.

OLAY GÜNDEM GAZETESİ YAZI İŞLERİ AİLESİ