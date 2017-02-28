banner128

banner101

28 Şubat 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

    28 Şubat Platformu Hukukçular Derneği Bolu İl Temsilciliği yazılı bir açıklama yaparak, 28 Şubat darbesini unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız açıklamasında bulundular.

    28 Şubat 2017 Salı 14:45
    Bu haber 94 kez okundu
    UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

     

    Haber: Kasım ŞAHİN

     Açıklamada şu görüşlere yer verildi; Bugün, milyonlarca kişinin mağdur olduğu, 28 Şubat darbesinin 20.yılını anıyoruz! Dünyada ve Türkiye’de gerçekleştirilen bütün darbeleri, lanetle anıyoruz. 28 Şubat darbesi, 1989 yılında komünizmin çökmesinden sonra ABD’nin, komünizm tehdidinin yerine İslam’ı ikame eden yeni politikasının ürünü olup, dış kaynaklı ve küresel güçlerin eseridir. Bu millet, “bin yıl süreceği” iddia edilen 28 Şubat darbesini, bu darbenin destekçilerini, siyasi aktörlerini sandığa gömmüştür.

     

    28 Şubat darbesi, toplumun belli bir kesimini değil, tamamını hedef almıştır. Bu darbeyi gerçekleştirenler, hukuka aykırı uygulamalarının yargıdan dönmemesi için, yargı mensuplarına brifing vererek kontrol altına almış, yargıçlar da, ayırımcılık ve nefret suçu içeren söylemleri dakikalarca ayakta alkışlamışlardır. Bundan sonraki süreçte darbecilere destek vermişler, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin yegane güvencesi olan yargı işlemez hale gelmiştir. Anayasada belirlenen usullerle kurulan meşru Refah-Yol hükümeti, baskı, tehdit ve çeşitli entrikalarla düşürülmüş, yargı başta olmak üzere, devletin bütün erkleri darbeyi gerçekleştirenlerin kontrolüne geçmiştir.

     

    28 Şubat darbecileri, zorunlu eğitimi 8 yıla çıkarma bahanesiyle Kur'an kurslarını ve imam hatip liselerinin orta kısmını kapatmıştır. Meslek liselerine katsayı uygulamak suretiyle üniversite sınavlarında ayrımcılık yapmış, başarılı öğrencilerin üniversitelere girmelerini engellemiştir. Üniversitelerde başörtüsü yasağını uygulamaya koymuş, direnenler için “ikna odaları” kurarak fiziki ve psikolojik baskı uygulamıştır. Akabinde disiplin soruşturmalarıyla, binlerce öğrencinin üniversite ile ilişiğini kesmiştir.

     

    Başörtüsü yasağı kamu kurumlarına sıçramış, binlerce kamu görevlisi hakkında disiplin soruşturmaları başlatılmış, çoğu görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Bazı ticari kuruluşlar "yeşil sermaye" olarak fişlenerek boykot uygulanmış, birçoğu iflasa sürüklenmiştir. 28 Şubat darbesinin en önemli aktörlerinden olan "Batı Çalışma Gurubu" yasadışı fişlemelerle, kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde, üniversitelerde, askeriyede, on binlerce kamu görevlisi hakkında, dini inançları nedeniyle soruşturma başlatılmasına ve pek çoğunun mesleklerinden ihracını sağlamıştır. Sivil Toplum Kuruluşları, yöneticileri, üyeleri, destek verenleri “irticai terör örgütü” mensubu olmakla suçlanmış, birçoğu tutuklanmış, yargılanmış, mahkum edilmiştir. Çok sayıda STK hakkında kapatma davası açılmış, hukuka aykırı olarak kapatılmıştır. Toplantı ve gösteri hakkına istinaden “yasaklara direnen” binlerce vatandaşımız aleyhinde kamu davaları açılmış, haksız olarak mahkum edilmiştir.

     

    28 Şubat darbesini, tarihin belli bir dönemine ilişkin “arızi bir durum” olarak görmemek gerekir. Türkiye’de darbeleri, bizatihi mevcut sistem üretmektedir. Küresel güçlerin bu topraklarda operasyon yapmalarını önleyebilmek için, 28 Şubat darbesini, bu darbeyi planlayanları, amaçlarını, aktörlerini, taşeronlarını, destekçilerini çok iyi bilmemiz gerekir. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, bu milletin darbelerden gereken dersleri aldığını, bundan sonra bu topraklarda hiçbir darbeye izin vermeyeceğini ortaya koymuştur. Kesin inancımız odur ki, 28 Şubat darbesi, bu topraklarda gerçekleştirilen “son darbedir” ve ilelebet öyle kalacaktır.

     

    Bizler, sivil toplum kuruluşları olarak, bu tehlikenin farkındayız! Milletimizi de, bu büyük tehlikeyle karşı “uyanık olmaya” davet ediyoruz. 28 Şubat darbesi başta olmak üzere, bugüne kadar bu millete yapılan bütün darbeleri, darbe teşebbüslerini, UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

    Anahtar Kelimeler: 28, Şubat, Platformu, Hukukçular, Derneği

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAR-I BÜLBÜL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vekiller Adaletli olup Çalışın!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ KİMLER NEDEN DOLAYI EVET OYU VERECEK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben Neden Teröristlerle Beraberim?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜCADELEYE BU KÖŞEDEN DEVAM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129