Unutmadık, Unutturmayacağız

Haber: Erdal Tanrıverdi

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce binanın yerle bir olduğu 12 Kasım 1999 depreminin 22. Yıl dönümü yaklaşırken, Bolu Kent Konseyi halkı bilinçlendirmek ve depremi unutturmamak için deprem fotoğraflarından oluşan, fotoğraf sergisi hazırlıyor.

12 Kasım 1999 günü Bolu, Düzce Sakarya ve İzmit ve İstanbul’da büyük hasara neden olan depremin yıldönümü yaklaşırken Bolu Kent Konseyi halkı depreme karşı bilinçlendirmek amacıyla kolları sıvadı. Deprem fotoğraflarından oluşan bir sergi hazırlamaya başladıklarını belirten Kent Konseyi Başkanı Haşim Ulusoy, “Kent Konseyi olarak halkımızı depreme karşı uyanık ve hazır olmaya davet ediyoruz. Depremi aklımızdan çıkarmayalım, deprem gerçeği ile yaşamaya alışmalıyız. Deprem zamanında çekilmiş olan fotoğraflardan bir sergi açmak istiyoruz. Bu nedenle ellerinde deprem ile ilgili olan vatandaşlarımızın bu fotoğrafları Kent Konseyimize vermelerini rica ediyorum. Fotoğraf sahiplerinin isimleri ile birlikte bastırdığımız bu fotoğrafları daha sonra kendilerine iade edeceğiz” dedi.