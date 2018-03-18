Alınan bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi Doktor Akın Çakmaçı Bulvarında 4 katlı inşaatın çatı katında çalışan Rahmi Özketin, dengesini kaybederek düştü. Öztekin'in düştüğünü gören arkadaşları, 112 Acil ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Öztekin'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Öztekin'in cenazesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Rahmi Öztekin’in vefatının ardından olay yerine gelen polis ekipleri şantiye sahibi müteahhit İsa Unutmaz’ı gözaltına aldı. Unutmaz’ın iş güvenliği yasasına muhalefet ve kazayla ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla gözaltına aldığı öğrenildi.