Unutulan meslek yeniden hayat buldu

HABER: AYSUN BEYKOZ

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Arkeolog Fisun Ertuğ’un iddiasına göre sepetçiliğin ülkemizde 10 bin yıldır yapıldığı, genellikle de Aksaray, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Osmaniye, Rize, Sakarya, Tokat illerinde yoğun olduğu ancak son yıllarda bu mesleğin yok olmaya yüz tuttuğu açıklandı.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yok olmaya mahkum olan sepetçilik Bolu’da yeniden kendini göstermeye başladı. 75 yaşındaki Erdoğan Üşenmez, kirada oturduğu evinin bahçesindeki sedirinin üzerinde söğüt ağacının dallarından büyük bir emek harcayarak, sepet örmeye başladı. Bütçesine katkı sağlamak için gençliğinde yaptığı mesleğe 75 yaşında geri dönmek zorunda kaldığını belirten Üşenmez şunları söyledi;

“15’li 20’li yaşlarımda Nallıhan’da otururken babadan gördüğüm bu sepetçilik işiyle uğraştım. Ama, hayat şartları beni başka bir ticaret alanına itti. Yıllar esnaflık yaptım. Bunda da başarılı olamadım. 4 yıl önce ailemle birlikte Bolu’ya yerleştim. Ayda 600 TL yaşlılık aylığı alıyorum. Bu para yetmeyince çareyi gençliğimde yaptığım sepetçilik mesleğine yönlendirdi. Bir günde 3-4 tane sepet örüyorum ve tanesini de 20 ila 40 TL arasında satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Bolu’da bu işi benden başka satan da yok”

PAZAR SEPETİ YAPMAYA BAŞLAYACAĞIM

“Yıllar öncesinde bir çok bir çok vatandaşın pazara, söğüt ağacının dallarından yapılan sepetlerle gidip yaptıkları alış verişleri bu sepete koyduklarını da dile getiren Üşenmez; “Şu anda yumurta ve piknik sepeti üretiyorum. Ama birçok kişiden de Pazar sepeti teklifi alıyorum. Bazı vatandaşlar 25 kuruş verip de naylon poşet almaktansa Pazar sepetiyle pazara çıkarız diyerek bu teklifte bulunuyor. Sepet işine başladığımdan bu yana çok büyük talep var. Bende talep doğrultusunda Pazar sepeti de örmeye başlayacağım”