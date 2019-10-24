Uraloğlu’na ziyaret

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Zonguldak, ve Karabük İllerinden oluşan Batı Karadeniz Platformu ve Karadeniz Birliği, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Batı Karadeniz Platformu Başkanı Tuncay Gençer, "Karayolları Genel Müdürümüz Abdülkadir Uraloğlu’na kendisine Batı Karadeniz Platformunun kuruluş gerekçeleri ile öncelikli hedeflerimizi anlattık. Kendisinden platformumuzun ilk hedefi milli aracın Filyos’ta üretilmesine yönelik gerekçelerimizin makul, gerçekçi ve ülkemiz için değerli bir talep olduğu yönünde tepki aldık. İkinci önemli hedefimiz olarak işin tam da muhatabı olan Genel Müdürümüzden Karadeniz Sahil yolunun Samsun’dan Düzce’ye kadar olan kısmının tıpkı bu yolun ilk kısmı, Bolu tüneli ve de olduğu gibi, bir gayret ve yüklenme ile bir an önce bitirilmesine çalışılmasını talep ettik” dedi.

Talepleri anlatan Platform Başkanı Gençer, "Genel Müdürümüz, karayollarına ilişkin yatırımların ülke genelinde ekonomik sıkıntılar olsa da sürdürüleceğini, taleplerimizi değerlendirmeye aldığını, elinden geleni yapacağını ifade etti. Son ziyaretten büyük bir hüsnü kabulle karşılandığımız ve taleplerimize ellerinden geleni yapacakları yönünde beyanlar aldığımız için memnun kaldık. Bizleri kabulü, misafirperverliği, samimiyeti, değerli açıklamaları ve projelerimize destekleri için 7 ilin Ankara derneklerinin/federasyonlarının oluşturduğu bir platform olan Batı Karadeniz Platformu ve Karadeniz Birliği adına teşekkür edip, selam ve saygılarımızı sunarak ayrıldık" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019, 09:45