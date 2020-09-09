“Üreten herkesin destekçisiyiz”

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ile birlikte Halk Eğitim Merkezi ve El Sanatları Merkezini ziyaret etti. Başkan Çankaya ve Kaymakam Erdoğan, Halk Eğitim Merkezi ve El Sanatları Merkezi müdürlerinden yürütülen faaliyetler ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Ahmet Çankaya yaptığı açıklamada, “Kaymakamımız Muhammet Serdar Erdoğan ile birlikte kurum ziyaretlerini sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçemizde vatandaşlarımız için önemli bir katkı sağlayan Halk Eğitim Merkezimiz ve Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden El Sanatları Merkezimizi ziyaret ederek bilgiler aldık. Halk Eğitim Merkezimizde pandemi süreci ile birlikte özveriyle çalışan vatandaşlarımız ürettikleri maskeler ile başta kamu kurumları olmak üzere ilçemizin maske ihtiyacını önemli ölçüde gidermekte. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) desteğiyle Belediyemiz tarafından açılan El Sanatları Eğitim Merkezi’nde, Göynüklü kadınlarımıza meslek sahibi olmaları amacıyla verilen eğitimler ilçemizin tanıtımına da büyük katkı sağlamaktadır. Belediye olarak ilçemiz için üreten ve tanıtan herkesin destekçisiyiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 13:18