“Üreten umutsuz, tüketen çaresiz”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, tarımsal üretimde artan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Örnekbaş açıklamasında üreten ve tüketen arasında yaşanan ana problemin üretilen ürün üzerinde belirlenen fiyat istikrarsızlığının altını çizdi. Örnekbaş sorunun çözümünün yaşanan fiyat dengesizliğinin çözümüyle sağlanabileceğini ifade etti.

“FİYAT İSTİKRARSIZLIĞI YAŞANMAKTADIR”

Örnekbaş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde giderek açmaz haline gelen tarımsal üretimin çözümüne yönelik parti genel merkezimizin uzman kadroları tarafından sürdürülen çalışmalar ve çözüm önerileri titizlikle devam etmektedir. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in kapı kapı dolaşarak yaptığı gezilerde vatandaşımızdan aldığı en büyük şikâyet hayat pahalılığı ve tezgâhta satın alınan ürünlerin ateş pahası haline gelmiş olmasıdır. Girdi maliyetleri sebebiyle neredeyse üretmez hale gelen çiftçimiz ile üretilen malı tezgâhtan satın alan vatandaşımız arasında maalesef bir fiyat istikrarsızlığı yaşanmaktadır. Üreten vatandaşımız umutsuz, tüketen vatandaşımız çaresiz hale gelmiştir. Yaşanan bu sorunun en büyük problemi üreticiden ürünü satın alan aracı kurumların ve zincir marketlerin kendi belirledikleri kârlarla ürünü vatandaşımıza yaptıkları arzdan kaynaklanmaktadır. Üretilen ürünün değerinin doğru tespit edilebilmesi ve vatandaşımızın bu ürünlere doğru fiyatlarla ulaşabilmesi için Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme Kurulu’nun kurulması gerekmektedir” dedi.

“GEÇTİKÇE DAHA DA DERİNLEŞEN SORUN…”

Açıklamasında Ergin Kahveci’nin sorunun çözümüne ilişkin sunduğu rapora da dikkat çeken Örnekbaş, “Kalkınma Politikaları Başkanlığı’ndan Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcımız Sayın Ergin Kahveci tarafından yaşanan problemin çözümü hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmış ve çözüm önerisi olarak sunulmuştur. Sayın Kahveci hazırlamış olduğu raporda piyasanın kontrolsüz, denetimsiz, vahşi, tek yönlü alıcı gücü üzerinden, çiftçi/üreticilerin sıfıra yakın pazarlama ve satıcı gücü üzerinden bütün reaksiyonlara açık hale gelen sorunun çözümünün Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme Kurulu’nun oluşturularak bu sorunun denetimli hale gelmesini önermektedir. Üretenin mutsuz, üretilen emtianın üreten açısından değersiz, tüketen açısından aşırı değerli olduğu bir sonuç ile karşıya karşıyayız. Bize göre gün geçtikçe daha da derinleşen sorun, ancak Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme Kurulu’nun oluşturulmasıyla çözülür” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİ, EN ÇOK ETKİLENEN İKİ TARAFINDAN BİRİDİR”

Güncel siyaset gündeminde birinci önceliğin vatandaş ve vatandaşın yaşadığı sorunlar olmadığını belirten Örnakbaş şunları ifade etti: “Suni gündemlerle oyalanan vatandaşımız bir çare olur mu diye yetkili ağızlardan çözüm önerileri beklemektedir ancak iktidar bu konuda bu güne kadar somut herhangi bir adım atmamıştır. Gıda fiyatları açısından piyasada yaşanan fiyat krizindeki sorun, çiftçiden sonraki pazarlama ağındaki sorundur. Çiftçi, mevcut piyasa durumunun en az etkileyeni, ancak en çok etkilenen iki tarafından biridir. Pazarlama ağındaki çiftçi sonrası zincirin iki önemli halkası vardır. Tedarikçiler ve zincir marketler. Komisyoncular, alt-yerel simsarlar, kooperatifler-birlikler, şirketleri tedarikçiler arasında saymak mümkün olsa da asıl etken olan zincir marketlerin tedarikçileridir. Sayıları 31-32 bin arasında olan zincir marketlerin tedarikçileri piyasaya büyük oranda hâkim olmuşlardır. Halciler, hal komisyoncuları, kooperatifler ve birliklerin sistem içindeki payı, piyasayı etkileyecek düzeyde değildir. Zincir market tedarikçileri ya bağımsız gerçek ve tüzel kişilikler ya da marketlerin kendi şirketleridir. Sorun çiftçiden, çiftçinin kullandığı girdi fiyatlarının artışından bağımsızdır. Girdi fiyatları artışı ile çiftçinin eline geçen fiyatlar arasında doğrusal bir korelasyon yoktur. Yani 6,5 kat artan mazot fiyatları, çiftçinin eline geçen fiyata 6,5 kat etki yapmamıştır. Son durumda ise hırpalanan, fiyatı her şeye rağmen baskılanan yine çiftçi olmuştur. Bu nedenle, çiftçi masumdur.”

“ULUSAL TARIM MASTER PLANI HAZIRLANACAK”

Örnakbaş son olarak ise, “Kalkınma Politikaları Başkanlığı’ndan Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcımız Sayın Ergin Kahveci yaptığı çalışmada çözüm önerisini şu şekilde ifade etmektedir: En acil ve en hızlı şekilde ‘Ulusal Tarım Master Planı’ hazırlanacak. Plan ile neyin nerede, ne kadar, ne şekilde, ne miktarda ve nasıl üretileceği; nasıl sanayi ve katma değere dönüştürüleceği planlanacaktır. Bu plan çerçevesinde ‘politika’ oluşturulacaktır. Piyasayı kamu adına regülasyon görevini aktif bir şekilde ve etkililik sağlayarak acil olarak ‘Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme Kurulu’ oluşturulacak; kurumun altyapısı ve sermaye gücü mevcut ESK, TMO ve TİGEM’lerin birleştirilmesi ile oluşturulacaktır. Böylece bir taraftan piyasaların dengelenmesi, düzenlenmesi, denetlenmesi sağlanacak, diğer taraftan ise yeni bir tarımsal destekleme modeline geçilmiş olacaktır” dedi.