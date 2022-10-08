Üretici verimlilikten memnun

Üreticilerin kaba yem ihtiyacına yönelik üretilen silajlık mısır hasadına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden ilgili şube müdürü ve teknik personel katıldı. Hasatta ürün gelişimleri incelenirken, üreticiler verimden oldukça memnun olduğunu belirtti.

Konu hakkında 380 paket silajlık mısır tohumu ile 3 bin dekar alanda yem üretimi sağladıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri “Kaliteli kaba yem, kaliteli ve uygun maliyetli üretimi beraberinde getirmektedir. Bolu'da topraklarımız verimli, yağışlar bol. Kaliteli danelere sahip silajlık mısırlarımız dekarda 5-8 ton civarı bir verim sağlamaktadır. Silajlık mısırlarımız hayvancılık yapan üreticilerimize önemli katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandılar.

Sultanköyde 20 Dekar arazide silajlık mısır ekimi yapan üreticiler ise yaptığı açıklamada, 20 dekarlık arazide yaklaşık 150 ton civarında ürün almayı hedeflediklerini söylediler.