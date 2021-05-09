Üreticiler dikkat!

Haber: N. HalidAltundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ilimiz Bolu’nun da içinde bulunduğu Batı Karadeniz bölgesi için zirai don uyarısında bulundu. Pazartesi başlaması beklenen zirai don tehlikesine karşı üreticilerin tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteorolojiden konuyla ilgili yapılan duyuruda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi (10.05.201) ve Salı (11.05.2021) günleri gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in (Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Çankırı) iç kesimlerinde sıcaklıkların sıfır derece ve yer yer altına düşmesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.