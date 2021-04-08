Üreticiler dikkat!

Haber: N. HalidAltundal

Ilıman havanın etkisi altındaki ilimiz Bolu’da sıcaklıklar 10-12 derece birden düştü. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte başlayan sağanak yağışların yerini kar yağışına bırakması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürü ilimiz Bolu için sarı alarm verdi. Meteorolojiden yapılan sarı kodlu uyarıda 9 Nisan Cuma günü itibariyle başlayıp 13 Nisan’a kadar sürecek zirai dona karşı üreticilerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Yapılan uyarıda, “İç ve Yüksek kesimlerde zirai don riski bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.