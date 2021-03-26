Üreticiler dikkat!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü ilimiz Bolu’da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceği ilimiz için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Bolu, Çankırı, Bartın, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak olmak üzere 7 il için yaptığı zirai don uyarısında, “Yapılan son değerlendirmelere göre; tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği kesimlerde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Meteorolojik verilere göre zirai don 29 Mart Pazartesi sabahına kadar etkili olacak. Öte yandan ilimiz Bolu’da hava sıcaklıklarının 27 Mart Cumartesi günü en düşük -2 en yüksek 3, Pazar günü en düşük -6 en yüksek 9, Pazartesi günü ise en düşük -4 en yüksek 7 derece olması bekleniyor.