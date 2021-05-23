Üreticilere desteklere devam!

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere verilecek desteğin devam edileceği duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapısının geliştirilmesi için üreticilere, yeni ahır/ağıl yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyonu ile hayvan barınağı amaçlı çadır alımına yüzde 50 hibe desteği verileceği bildirildi. Bakanlık tarafından ayrıca hayvansal üretimde, verimlilik ile kalitenin arttırılması ve küçük aile işletmelerinin modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi amacıyla üreticilere, Gübre sıyırıcı sistemi, seyyar süt sağım sistemi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi ve otomatik suluk alımına yüzde 50 hibe desteği verileceği de duyuruldu.

Öte yandan, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada üreticilere, girdi maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle hayvansal üretimde, karlılığın arttırılarak sürdürülebilirliğinin korunması amacıyla yem hazırlama makinesi alımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını da bildirildi.