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06 Nisan 2017 Perşembe
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    Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında yeni doğan hayvanlara artık süreye bakılmaksızın küpe takılabilecektir.

    06 Nisan 2017 Perşembe 13:45
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    Üreticilerimizin Dikkatine

    BASIN BÜLTENİ

    04 Nisan 2017 Tarih ve 30028 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik “ ve “ Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında;

    Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan her yaştaki büyük ve küçükbaş hayvanın, tanımlama süresine bakılmaksızın 31/12/2017 tarihine kadar tanımlanma ve kayıt işlemi gerçekleştirilecektir” ifadeleri yer aldı.

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2017 yılı içerisinde Bolu merkez ve ilçelerinde büyükbaş hayvanların küpeleme işlemlerini Bolu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine devir etti.

    İlgili mevzuat gereği doğan buzağılar 3 ( üç ) aylık olana kadar küpelenmeli, küpelenmemesi durumunda idari para cezası uygulanıyordu. Ancak yeni yayımlanan yönetmelik kapsamında bu süreye bakılmaksızın hayvanlara küpe takılabilecek.

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail TAŞ konu ile ilgili olarak birlik başkanı Muzaffer BİLİCİ‘yi birlik merkez ofisinde ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Bolulu üreticilerin mağdur olmamaları için birlik personelinden azami dikkatli olmasını, köyler, yaylalar ve mandıralardaki tüm üreticilere tek tek ulaşılarak il genelinde küpesiz hayvan kalmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi. Aynı zamanda İl Müdürlüğü yetkilileri, ilçe müdürlüğü personeli ve birlik personeline konu ile ilgili gerekli eğitim çalışmalarını gerçekleştirdi.

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