Üreticiye ücretsiz dağıtıldı



Haber: C. Kutay Aykan

Kıbrıscık’ta çiftçilere destek olmak amacıyla İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Karakılçık Çeltiği tohumları ücretsiz olarak dağıtıldı. Yapılan dağıtım törenine Kıbrıscık İlçe Müdürlüğü ekipleri, Bolu İl Müdürlüğü ekipleri, teknik personel, muhtarlar ve çeltik üreticilerinin katıldı. İl Özel İdaresi destekleri ile Yöresel Ürün Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında toplamda 23 üreticiye destek olunan projede 650 kilogram Kıbrıscık Karakılçık Çeltiği ücretsiz olarak dağıtıldı.

“YARINLARA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AKTARILACAKTIR”

Konu hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yöresel ürünlerimizin geliştirilmesi projesi kapsamında Kıbrıscık ilçemizde yetiştiricilerimize tamamı hibe olmak üzere 650 kg çeltik tohumu dağıtıldı. Bildiğimiz üzere karakılçık pirinci hemen hemen tamamı el emeği ile eski usullerde kısıtlı alanlarda kısıtlı miktarlarda yetişebilmektedir. Bunun yanında sahip olduğu dokusu ve tadı ile aranan lezzetler arasında yerini pekiştiren pirincimizin desteklerle ekim alanlarını ve verimini arttırarak ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz adına maksimum katma değer sağlamak temel amacımızdır. Tarihten gelen ve İlimizin marka değeri olan yöresel ürünlerimiz desteklenmeye devam edilerek yarınlara daha güçlü bir şekilde aktarılacaktır” ifadelerine yer verildi.