Üretim çalışmaları toplantısı yapıldı

Haber: Aysun Beykoz

Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Güven Gültekin, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İbrahim Kantar, Mengen Orman İşletme Müdürü Hüseyin Şahiner ve işletme şeflerinin katılımıyla üretim konularıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Toplantıda 2019 yılı üretim programında olan bölmeler irdelenerek yıllık damganın ne zaman biteceği konuları karara bağlandı. İşletme Müdürü ve işletme şeflerinden alınan bilgiler neticesinde damgaların 31 Ağustos’a kadar bitirileceği ifade edildi. Üretim çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde planlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören’in iyi niyet ve başarı dileklerinin ardından toplantı sona erdi.